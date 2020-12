Filippo Nardi ci ricasca e continua con le frasi sessiste, la regia stacca tutto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 5 rischia seriamente la squalifica. Dopo le frasi volgari e sessiste pronunciate nei confronti di Maria Teresa Ruta, sono stati in tanti ad invocare la squalifica del 50enne, da Guenda Goria, passando per Gabriele Parpiglia e gli utenti dei social. Le ultime uscite di Filippo Nardi Filippo Nardi al GF Vip 5 è entrato solo una settimana fa ma il suo percorso potrebbe già concludersi stasera se, come tanti sperano, per lui arriverà la squalifica. Il Dj italo-inglese, infatti, non ha perso occasione per pronunciare frasi spesso sessiste nei confronti delle donne e più di tutti contro Maria Teresa Ruta, a cui avrebbe fatto anche la pratica del tea-bagging. Le esternazioni del 50enne ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 rischia seriamente la squalifica. Dopo levolgari epronunciate nei confronti di Maria Teresa Ruta, sono stati in tanti ad invocare la squalifica del 50enne, da Guenda Goria, passando per Gabriele Parpiglia e gli utenti dei social. Le ultime uscite dial GF Vip 5 è entrato solo una settimana fa ma il suo percorso potrebbe già concludersi stasera se, come tanti sperano, per lui arriverà la squalifica. Il Dj italo-inglese, infatti, non ha perso occasione per pronunciarespessonei confronti delle donne e più di tutti contro Maria Teresa Ruta, a cui avrebbe fatto anche la pratica del tea-bagging. Le esternazioni del 50enne ...

