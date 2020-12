Cybersecurity - Upstream | è allarme continuo per il settore automotive

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Mai abbassare la guardia, soprattutto in un momento storico in cui i veicoli sono sempre più connessi e tutta la filiera non ha ancora avuto tempo di adottare i nuovi regolamenti sulla, rilasciati dal Forum mondiale per l'armonizzazione delle normative sui veicoli (UNECE WP.29). Il monito arriva dal report annuale di, società israeliana specializzata nella sicurezza in ambito, che registra una continua crescita dei cyber incidenti nela quattro ruote: "Con ilaumento degli attacchi informatici contro l'industria automobilistica e la regolamentazione che è stata sviluppata in risposta, ora più che mai gli stakeholder delautomobilistico devono tenere conto dell'ampio panorama delle minacce a cui sono giornalmente esposti", ...