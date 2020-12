Coronavirus: vertice Conte-capidelegazione sospeso, riprende alle 13 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - La riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza, il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro sulle misure di Natale è stata momentaneamente sospesa, riprenderà alle 13. Il presidente del Consiglio a breve interverrà in videocollegamento all'evento 'Nuovo bilancio e Next Generation EU: un piano europeo per far ripartire l'Italia'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - La riunione tra il premier Giuseppe, i capi delegazione delle forze di maggioranza, il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro sulle misure di Natale è stata momentaneamente sospesa,rà13. Il presidente del Consiglio a breve interverrà in videocollegamento all'evento 'Nuovo bilancio e Next Generation EU: un piano europeo per far ripartire l'Italia'.

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – La riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza, il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presi ...

Sicilia, incentivi Covid al personale sanitario. Ugl: “Risultato che ci rende orgogliosi”

Catania, 18 dicembre 2020 – Si è conclusa ieri, in tarda serata, la trattativa tra l’Assessorato regionale della Salute e le parti sociali per la ripartizione dei fondi di ristoro per l’attività Covid ...

