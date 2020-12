Coronavirus, in Svizzera ristoranti e palestre chiusi per un mese (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Svizzera ha annunciato che dal 22 dicembre chiuderanno tutti i ristoranti, le palestre e i centri sportivi per un mese nel tentativo di arginare l'aumento dei casi di Coronavirus. Lo riporta il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Laha annunciato che dal 22 dicembre chiuderanno tutti i, lee i centri sportivi per unnel tentativo di arginare l'aumento dei casi di. Lo riporta il ...

