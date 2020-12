Coronavirus, Conte: “Virus continua a circolare dappertutto in Europa. Tra esperti c’è preoccupazione per impennata a Natale” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il Virus continua a circolare dappertutto in Europa: si lascia piegare ma non sconfiggere, perciò anche tra i nostri esperti c’è forte preoccupazione che anche la nostra curva dei contagi possa subire un’impennata nel periodo natalizio. Il Cts ha espresso forte preoccupazione per gli assembramenti e la comprensibile voglia di convivialità e socialità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte illustrando, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, le nuove misure restrittive anti Covid previste per le festività. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Ilin: si lascia piegare ma non sconfiggere, perciò anche tra i nostric’è forteche anche la nostra curva dei contagi possa subire un’nel periodo natalizio. Il Cts ha espresso forteper gli assembramenti e la comprensibile voglia di convivialità e socialità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppeillustrando, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, le nuove misure restrittive anti Covid previste per le festività. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Coronavirus, il presidente Conte illustra le nuove misure per le feste natalizie. Segui la diretta - repubblica : Conte: 'Al lavoro per consentire il ritorno in classe il prima possibile' - RaiNews : Dal Cdm via libera a regole per Natale #coronavirus - AllertApc : @AllertApc #protezionecivile @pcbassignana #PCProvAl #Bassignana #social #media #socialmedia #Covid_19 #coronavirus… - Handwriting01 : Coronavirus, via libera del Cdm. Conte: «Il virus si lascia piegare, ma non sconfiggere». Ecco le regole della stre… -