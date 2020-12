(Di venerdì 18 dicembre 2020) Georgetornacon "TheSky", che sarà su Netflix dal 23 dicembre. Il film è l'adattamento del romanzo di Lily Brooks-Dalton "La distanza tra le stelle". L'attore-regista interpreta unosolitario nell'Artide che cerca di impedire a Sully, interpretata da Felicity Jones, e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, colpita da una misteriosa catastrofe., che è anche coproduttore del film, questa volta si cimenta dunque con la fantascienza. Sono molto lontani i temi politici toccati in "Good Night and good luck" ma anche gli accenti lievi di "In amore niente regole" o i richiami al cinema dei fratelli Coen del film precedente, "Suburbicon". Il regista ci porta, dopo un'apocalisse, per ...

dvezzosi_it : @RepubblicaTv @repubblica Dalla pagina Wikipedia di questo scienziato: È soprannominato il 'Bulldog della Lega' e p… - Affaritaliani : Clooney scienziato nello spazio, alla regia di 'The Midnight Sky' -

Ultime Notizie dalla rete : Clooney scienziato

Clooney, che è anche coproduttore del film, questa volta si cimenta dunque con la fantascienza. Sono molto lontani i temi politici toccati in “Good Night and good luck” ma anche gli accenti lievi di “ ...L’attore George Clooney dopo il ricovero in ospedale per una pancreatite sta meglio. “Forse sono dimagrito troppo in fretta” afferma. Al ...