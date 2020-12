Chi è il fidanzato di Cecilia Capriotti: Gianluca Mobilia e papà di Maria Isabelle (Di venerdì 18 dicembre 2020) Cecilia Capriotti è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 5. L’ex modella e attrice entra nel reality show al posto di Ginevra Lamborghini, che ha dato forfait probabilmente per il parere contrario della famiglia. Nella vita di Cecilia da ben sei anni c’è un uomo, l’imprenditore Gianluca Mobilia. La loro love story è cominciata nel 2014. I due si sono conosciuti durante una vacanza a Panarea, trattandosi di un vero e proprio esempio di amore a prima vista. Cecilia ha dichiarato che è stata immediatamente attratta dall’avvenenza e dalla simpatia di Mobilia. Costui ha conquistato la Capriotti in maniera old style, ossia con un mazzo di rose e un biglietto d’amore. Successivamente hanno deciso di andare a vivere insieme e due anni dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020)è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 5. L’ex modella e attrice entra nel reality show al posto di Ginevra Lamborghini, che ha dato forfait probabilmente per il parere contrario della famiglia. Nella vita dida ben sei anni c’è un uomo, l’imprenditore. La loro love story è cominciata nel 2014. I due si sono conosciuti durante una vacanza a Panarea, trattandosi di un vero e proprio esempio di amore a prima vista.ha dichiarato che è stata immediatamente attratta dall’avvenenza e dalla simpatia di. Costui ha conquistato lain maniera old style, ossia con un mazzo di rose e un biglietto d’amore. Successivamente hanno deciso di andare a vivere insieme e due anni dopo ...

