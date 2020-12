Amazon mette le mani sulla Champions. I tifosi italiani dovranno abbonarsi anche a Prime (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – La notizia era nell’aria da diversi giorni, ma ora è ufficiale: Amazon ha acquisito i diritti audiovisivi per trasmettere le partite della Champions League. L’accordo entrerà in vigore a partire dalla prossima edizione della vecchia Coppa dei campioni, ossia dalla stagione 2021/2022, e sarà valido per tre anni. Nello specifico, in Italia il colosso americano dell’e-commerce trasmetterà in esclusiva le 16 migliori partite del mercoledì sera. In sostanza, per vedere le sfide delle squadre italiane nei gironi di Champions, ed eventualmente fino alle semifinali, sarà necessario abbonarsi ad Amazon Prime. Amazon non si aggiudica solo la Champions Oltre alle partite della Champions ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – La notizia era nell’aria da diversi giorni, ma ora è ufficiale:ha acquisito i diritti audiovisivi per trasre le partite dellaLeague. L’accordo entrerà in vigore a partire dalla prossima edizione della vecchia Coppa dei campioni, ossia dalla stagione 2021/2022, e sarà valido per tre anni. Nello specifico, in Italia il colosso americano dell’e-commerce trasrà in esclusiva le 16 migliori partite del mercoledì sera. In sostanza, per vedere le sfide delle squadre italiane nei gironi di, ed eventualmente fino alle semifinali, sarà necessarioadnon si aggiudica solo laOltre alle partite della...

Amazon ha ufficializzato l'acquisizione dei diritti per trasmettere

Le 16 migliori partite del mercoledì sera della Uefa Champions League dal prossimo anno saranno trasmesse in diretta e in esclusiva da Amazon. La notizia era già nota da tempo, ma ora è arrivata anche