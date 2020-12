Alan Farrington | l’ex ragazzo del Piper a The Voice Senior

Leggi su viagginews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Nel team di Clementino a The, è entrato: chi è il cantante di origini inglesi, carriera e curiosità. Inglese classe 1951,, proveniente dal Mersey, è stato in passato molto popolare in Italia, dove si è trasferito da bambino. Con la famiglia, arriva a Roma quando ha solo 5 anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com