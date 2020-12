Zona rossa Natale | deroga pranzi e cene con massimo due congiunti

(Di giovedì 17 dicembre 2020), cosa si potrà fare e non fare dal 19 dicembre al 7 gennaio 17 dicembre 2020 Vietato assembrarsi, il Capo della Polizia firma circolare su inasprimento controlli 17 dicembre 2020 ...

petergomezblog : Perché ora anche Salvini e le regioni vogliono la zona rossa? - MediasetTgcom24 : Covid, Emiliano: 'Si va verso la zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio' #Coronavirusitalia… - Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - DonatoSaliola : RT @ilmanifesto: MERCATINO DI NATALE #ilmanifesto #laprima Nel vertice a Palazzo Chigi sulle feste spunta la mediazione di Conte: zona r… - Strama_manchi : RT @beingKappa: Dal 24 dicembre al 7 gennaio l’Italia è zona rossa. Questo vuol dire che se questa sessione va male, non posso dare la colp… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

la Repubblica

"Con l'arrivo dell’estate e una buona percentuale di vaccinati, saremo fuori o almeno quasi". Ma sul Natale non ha dubbi: "Serve massima prudenza".Di sicuro, quello che è praticamente ormai una certezza: l'Italia vivrà queste festività natalizie in zona rossa. E' ancora da decidere se per tutto il periodo che va dal 24 al 3 dicembre o soltanto n ...