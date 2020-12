The Voice Senior la semifinale venerdì 18 dicembre su Rai 1 (Di venerdì 18 dicembre 2020) The Voice Senior semifinale Knock out venerdì 18 dicembre su Rai 1, conduce Antonella Clerici in giuria Al Bano e la figlia Jasmine, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio Passate le Blind Audition è tempo di semifinale per The Voice Senior su Rai 1, venerdì 18 dicembre Antonella Clerici conduce la fase Knock Out in cui i giudici selezioneranno i concorrenti da portare nella finale di domenica 20 dicembre su Rai 1, per questa prima versione “old” di The Voice. Durante le tre puntate di audizioni al buio, le “Blind Audition”, si sono delineate le squadre di cantanti capitanate dai 4 coach di questa edizione: il team Loredana Berté, il team Gigi D’Alessio, il team Carrisi con al ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 18 dicembre 2020) TheKnock out18su Rai 1, conduce Antonella Clerici in giuria Al Bano e la figlia Jasmine, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio Passate le Blind Audition è tempo diper Thesu Rai 1,18Antonella Clerici conduce la fase Knock Out in cui i giudici selezioneranno i concorrenti da portare nella finale di domenica 20su Rai 1, per questa prima versione “old” di The. Durante le tre puntate di audizioni al buio, le “Blind Audition”, si sono delineate le squadre di cantanti capitanate dai 4 coach di questa edizione: il team Loredana Berté, il team Gigi D’Alessio, il team Carrisi con al ...

