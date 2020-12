Sharing the wisdom of time: la docu-serie Netflix di Papa Francesco (Di giovedì 17 dicembre 2020) Netflix annuncia la nuova docu-serie originale ispirata a Sharing the wisdom of time (La Saggezza del tempo), il pluripremiato libro scritto da Papa Francesco a cura di Padre Antonio Spadaro, edito da Loyola Press Sharing the wisdom of time è la docu-serie che rappresenta un racconto corale sulla terza età come tesoro da riscoprire, narrato da un punto di vista inedito ed originale: gli occhi delle giovani generazioni. Donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo si racconteranno davanti all’obiettivo di talentuosi giovani filmmaker under 30 provenienti dagli stessi paesi. L’omonimo libro di Papa Francesco a cura di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 dicembre 2020)annuncia la nuovaoriginale ispirata atheof(La Saggezza del tempo), il pluripremiato libro scritto daa cura di Padre Antonio Spadaro, edito da Loyola Presstheofè lache rappresenta un racconto corale sulla terza età come tesoro da riscoprire, narrato da un punto di vista inedito ed originale: gli occhi delle giovani generazioni. Donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo si racconteranno davanti all’obiettivo di talentuosi giovani filmmaker under 30 provenienti dagli stessi paesi. L’omonimo libro dia cura di ...

StandByMeTV : #PapaFrancesco nella nuova docu-serie 'Sharing the Wisdom of Time' un racconto corale sulla terza età come tesoro d… - StandByMeTV : #17dicembre 'Gli anziani hanno la saggezza. A loro è stato affidato il compito di trasmettere l'esperienza della vi… - StandByMeTV : #17dicembre 'Sharing the Wisdom of Time' la nuova docu-serie su #Netflix nel #2021 Al centro il mondo degli anziani… - APAudiovisivi : @NetflixIT annuncia la nuova #docuserie ispirata a Sharing the Wisdom of Time (La Saggezza del tempo), pluripremiat… - StandByMeTV : #17dicembre La terza età come risorsa è un tema molto caro a #PapaFrancesco un messaggio in arrivo anche su… -

Ultime Notizie dalla rete : Sharing the SHARING THE WISDOM OF TIME: NETFLIX ANNUNCIA LA NUOVA DOCU-SERIE ISPIRATA AL LIBRO DI PAPA... Taxidrivers.it Arriva il nuovo car sharing di FCA: si potranno noleggiare le 500 elettriche

Tempo di lettura: 2 minuti Sbarca a Torino il nuovo car sharing di FCA: sarà possibile noleggiare le 500 elettriche, dal 2021 via al servizio. Sta per arrivare il nuovo car shari ...

Sharing the wisdom of time: la docu-serie Netflix di Papa Francesco

Sharing the wisdom of time è la nuova docu-serie Netflix tratta dal libro di Papa Francesco che sarà anche presente con la sua testimonianza.

Tempo di lettura: 2 minuti Sbarca a Torino il nuovo car sharing di FCA: sarà possibile noleggiare le 500 elettriche, dal 2021 via al servizio. Sta per arrivare il nuovo car shari ...Sharing the wisdom of time è la nuova docu-serie Netflix tratta dal libro di Papa Francesco che sarà anche presente con la sua testimonianza.