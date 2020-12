Sci alpino | orari gare fine settimana Val Gardena | Val d’Isere e Alta Badia Programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di sci2020-2021 prosegue senza soluzione di continuità verso la sostanza natalizia (che quest’anno sarà più breve del solito). Nel prossimo weekend ildel Circo Bianco sarà quanto mai fitto. Le donne saranno impegnate in Valdove si disputeranno due discese ed un supergigante, con la velocità che la farà da padrone, mentre gli uomini saranno a lungo sulle nevi italiche. Come consuetudine è tempo della Valcon superG e discesa, quindi breve trasferimento inper un gigante e uno slalom. Sono in palio punti pesantissimi per la classifica generale, chi ne saprà approfitta? IN TV – Ididella Val, Vale Val ...