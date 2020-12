Sanremo, Morgan escluso insulta Amadeus: “Incompetente” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembrava solo un’indiscrezione, ma poi è stato lo stesso Morgan che, sui social, ha annunciato la sua esclusione dal Festival di Sanremo. Durissima la sua reazione Il cantante si è scagliato contro la giuria, che lo stesso Morgan ha definito Incompetente, aggiungendo che, di certo, le canzoni “non saranno state nemmeno state ascoltate” Sanremo 2021, Morgan escluso dai Big Ormai è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembrava solo un’indiscrezione, ma poi è stato lo stessoche, sui social, ha annunciato la sua esclusione dal Festival di. Durissima la sua reazione Il cantante si è scagliato contro la giuria, che lo stessoha definito, aggiungendo che, di certo, le canzoni “non saranno state nemmeno state ascoltate”2021,dai Big Ormai è Articolo completo: dal blog SoloDonna

