Resident Evil | parla Shinji Mikami | “un ultimo gioco prima di ritirami”

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 17 dicembre 2020), il leggendario creatore della saga, ha detto di avere “un” in canna. Vediamo i dettagli Il game director diha nuove idee per giochi di tutti i generi. Quello diresterà sempre un nome leggendario nella fiorente industria dei videogiochi, del tutto paragonabile a quello di altri mostri sacri quali Sam Houser e Hideo Kojima. Il giapponese ha contribuito notevolmente a perfezionare e plasmare ciò che poteva essere l’orrore in un videoquando ha diretto, per lavolta, nel 1996.ha poi reinventato il genere con ...