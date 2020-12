Pippo mette nei guai Simone: Lotito furioso, decisive le prossime due (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCinque partite in tredici giorni e un rendimento balbettante in campionato hanno messo nei guai Simone Inzaghi. Al tecnico della Lazio non è bastato il passaggio agli ottavi di finale di Champions League per rinsaldare la sua posizione sulla panchina biancoceleste, al punto che Lotito non sarebbe per nulla convinto di quanto fatto vedere dalla squadra. Il pareggio maturato a Benevento contro la squadra di suo fratello Filippo non ha fatto altro che peggiorare la situazione, con il patron deciso a valutare attentamente i prossimi impegni considerati decisivi per il futuro di Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Messaggero ieri ci sarebbe stato un duro confronto tra il presidente e il tecnico, caratterizzato da un fitto scambio di opinioni legato anche alle scelte di mercato operate in estate. Il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCinque partite in tredici giorni e un rendimento balbettante in campionato hanno messo neiInzaghi. Al tecnico della Lazio non è bastato il passaggio agli ottavi di finale di Champions League per rinsaldare la sua posizione sulla panchina biancoceleste, al punto chenon sarebbe per nulla convinto di quanto fatto vedere dalla squadra. Il pareggio maturato a Benevento contro la squadra di suo fratello Filippo non ha fatto altro che peggiorare la situazione, con il patron deciso a valutare attentamente i prossimi impegni considerati decisivi per il futuro di Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Messaggero ieri ci sarebbe stato un duro confronto tra il presidente e il tecnico, caratterizzato da un fitto scambio di opinioni legato anche alle scelte di mercato operate in estate. Il ...

