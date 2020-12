Pierpaolo Pretelli scoppia in lacrime | “Ho un blocco con le donne”

Leggi su biccy

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Da quando Elisabetta Gregoraci è uscita dal GF Vip,si è dato alla pazza gioia. Balletti, imitazioni, momenti di ironia con Giulia Salemi, ma ieri l’ex velino ha avuto il suo primo crollo post EliGreg. In questo momento di sconforto non c’entra nulla l’ex moglie di Briatore,infatti ha parlato di unche ha con le. “Con Elisabetta ho provato con Elisabetta le cose che si provano all’inizio. Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti. Magari dura un mese o due. Da due anni e mezzo ho conosciuto molte ragazze, ma ho un. prima ero sempre fidanzato, adesso no, sono anni che non riesco, c’è questo. Fuori dal GF è così da tanto tempo, non riesco ...