Mattia | scritte antisemite gesto codardo e vile

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma – “L’autore della scritta ‘laziale’ ed ‘ebreo’ sull’asfalto del piazzale esterno dell’istituto comprensivo ‘Giacomo Leopardi’, alla Balduina, e’ riuscito in un colpo solo a mostrarsi in tutta la sua piccolezza e meschinita’.” “Qualcuno ha mancato di insegnare a questo soggetto tre concetti fondamentali di educazione prima ed educazione civica dopo: usare il termine “ebreo” come un’offesa vuol dire oltraggiare la memoria di circa 6 milioni di persone barbaramente uccise durante il nazismo; il termine “laziale” rimanda a una fede calcistica che e’ bene professare dentro gli stadi; scrivere sull’asfalto va bene solo se per i madonnari e se fai street art.” “Condanno fermamente ogni forma d’odio e di violenza, anche anonimamente espressa, che reputo molto piu’ grave quando viene perpetrata davanti a un istituto scolastico, alla vista di tante ragazze e ragazzi”. Cosi’, in una nota, ...