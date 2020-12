Libia, liberati i pescatori di Mazara del Vallo. Conte: “Buon rientro a casa” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Buon rientro a casa”. Così il premier Giuseppe Conte, con un post su Facebook, ha salutato la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni trattenuti in Libia. Era il primo settembre quando i pescatori – otto tunisini, sei italiani, due indonesiani e due senegalesi – furono intercettati e sequestrati dalle motovedette libiche per avere, secondo l’autorità del Pese, violato le acque territoriali. Oggi il giorno della liberazione dopo più di tre mesi, avvenuto a Bengasi, dove si sonorecati il premier Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Che sui social ha scritto: “Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 dicembre 2020) “”. Così il premier Giuseppe, con un post su Facebook, ha salutato la liberazione dei 18didelda 108 giorni trattenuti in. Era il primo settembre quando i– otto tunisini, sei italiani, due indonesiani e due senegalesi – furono intercettati e sequestrati dalle motovedette libiche per avere, secondo l’autorità del Pese, violato le acque territoriali. Oggi il giorno della liberazione dopo più di tre mesi, avvenuto a Bengasi, dove si sonorecati il premiere il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Che sui social ha scritto: “Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a ...

