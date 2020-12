Juventus, Dybala: “Indossare questa maglia un privilegio, ho due sogni nel cassetto. Futuro? Adesso parlo io” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ho vissuto tanti momenti belli qui, abbiamo vinto tanti trofei.Queste le parole di Paulo Dybala, intervenuto in occasione dell'iniziativa Junior Reporter della quale è stato uno dei più convinti promotori. Il calciatore della Juventus ha parlato dell'emozione di vestire la maglia bianconera, giurando amore e serietà nei confronti della società del patron Andrea Agnelli: "Quando arrivai alla Juve è stata un'emozione unica, così come Indossare questa maglia la prima volta. Spero ce ne siano ancora tanti, il primo la prossima finale che giocheremo a gennaio contro il Napoli. Il primo anno a Torino? Ho pensato che in quel momento c'erano altre squadre, ho detto subito al procuratore di accettare e rifiutare le altre offerte. Da quando è arrivata la prima telefonata non avevo altre cose in ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ho vissuto tanti momenti belli qui, abbiamo vinto tanti trofei.Queste le parole di Paulo, intervenuto in occasione dell'iniziativa Junior Reporter della quale è stato uno dei più convinti promotori. Il calciatore dellaha parlato dell'emozione di vestire labianconera, giurando amore e serietà nei confronti della società del patron Andrea Agnelli: "Quando arrivai alla Juve è stata un'emozione unica, così comela prima volta. Spero ce ne siano ancora tanti, il primo la prossima finale che giocheremo a gennaio contro il Napoli. Il primo anno a Torino? Ho pensato che in quel momento c'erano altre squadre, ho detto subito al procuratore di accettare e rifiutare le altre offerte. Da quando è arrivata la prima telefonata non avevo altre cose in ...

