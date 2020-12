Grosjean operato alla mano Non sento tanto dolore

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il pilota franco-svizzero di Formula Uno Romainè statoierisinistra per le conseguenze del brutto incidente subito durante il gran premio del Bahrein il 29 novembre scorso.

Romain Grosjean è stato operato alla mano sinistra per le conseguenze del terribile incidente subito durante il Gran premio del Bahrein, lo scorso 29 novembre. La Haas aveva preso fuoco, con il ...Il pilota della Haas, coinvolto in un grave incidente nel GP del Bahrein, commenta l'operazione alla mano sinistra in un post su Instagram ...