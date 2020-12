Google, via libera “condizionato” da Bruxelles per l’acquisizione di Fitbit (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Semaforo verde “condizionato” della Commissione Ue all’acquisizione di Fitbit da parte di Google. Il gigante tech dovrà infatti rispettare un “pacchetto di impegni” posti da Bruxelles. Fitbit è un’azienda americana attiva nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di dispositivi indossabili (smartwatch e fitness tracker) e bilance connesse che opera nel settore della salute e del benessere. L’azienda è attiva anche nella fornitura di software e servizi correlati. Tra i paletti posti dalla Commissione europea a Google c’è il vincolo di non utilizzare per il servizio Google Ads i dati su salute e benessere raccolti da dispositivi indossabili da polso e altri dispositivi Fitbit degli utenti europei, mantenendo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Semaforo verde “” della Commissione Ue aldida parte di. Il gigante tech dovrà infatti rispettare un “pacchetto di impegni” posti daè un’azienda americana attiva nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di dispositivi indossabili (smartwatch e fitness tracker) e bilance connesse che opera nel settore della salute e del benessere. L’azienda è attiva anche nella fornitura di software e servizi correlati. Tra i paletti posti dalla Commissione europea ac’è il vincolo di non utilizzare per il servizioAds i dati su salute e benessere raccolti da dispositivi indossabili da polso e altri dispositividegli utenti europei, mantenendo ...

zazoomblog : Google via libera “condizionato” da Bruxelles per l’acquisizione di Fitbit - #Google #libera #“condizionato” - HDblog : Google, Il concerto di Natale lo facciamo noi con l'AI di Blob Opera - ilsidero : Vi agevolo prima che lo cerchiate voi. COMPARTO MEDIALE: I tempi di ripresa in caso di lesione vanno da qualche se… - HDblog : Lo smartwatch OnePlus ci sarà, ma Google e Wear OS devono fare la loro parte - francopizzetti : Inutile.Italia ha una passione sfrenata per Arlecchino e il suo abito multicolore -

Ultime Notizie dalla rete : Google via Google, via libera condizionato da Bruxelles per l'acquisizione di Fitbit Il Messaggero Google, via libera “condizionato” da Bruxelles per l’acquisizione di Fitbit

(Teleborsa) – Semaforo verde “condizionato” della Commissione Ue all’acquisizione di Fitbit da parte di Google. Il gigante tech dovrà infatti rispettare un “pacchetto di impegni” posti da Bruxelles.

Google-Fitbit, dalla Commissione Ue ok (con condizioni) all’acquisizione

Il commissario Margrethe Vestager: “Gli impegni assunti assicureranno che il mercato degli apparecchi indossabili e della salute resterà aperto e competitivo”. Google non utilizzerà i dati di Fitbit p ...

(Teleborsa) – Semaforo verde “condizionato” della Commissione Ue all’acquisizione di Fitbit da parte di Google. Il gigante tech dovrà infatti rispettare un “pacchetto di impegni” posti da Bruxelles.Il commissario Margrethe Vestager: “Gli impegni assunti assicureranno che il mercato degli apparecchi indossabili e della salute resterà aperto e competitivo”. Google non utilizzerà i dati di Fitbit p ...