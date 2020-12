GF Vip, due concorrenti sono cugini: scopriamo di chi si tratta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembra proprio che due concorrenti attualmente nella casa del Grande Fratello Vip siano cugini. scopriamo insieme di chi stiamo parlando Due cugini nella casa del GF Vip? (Instagram @grandefratellotv)Stanno circolando da poco, le notizie circa la parentela di due coinquilini della casa del GF Vip. Notizia inizialmente lanciata da Dagospia e successivamente colta al balzo da Mattino 5, sta facendo discutere molti. Ma di chi si tratta? Chi sarebbero i diretti interessati? GF Vip: presunti cugini nella casa Dalle posizioni e supposizioni assunte da Dagospia, si evince che ci siano due cugini all’interno della casa. Si tratterebbe proprio delle due New Entry, Samantha De Grenet e Filippo Nardi. A quanto pare, i due avrebbero una nonna in comune, Amalia ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sembra proprio che dueattualmente nella casa del Grande Fratello Vip sianoinsieme di chi stiamo parlando Duenella casa del GF Vip? (Instagram @grandefratellotv)Stanno circolando da poco, le notizie circa la parentela di due coinquilini della casa del GF Vip. Notizia inizialmente lanciata da Dagospia e successivamente colta al balzo da Mattino 5, sta facendo discutere molti. Ma di chi si? Chi sarebbero i diretti interessati? GF Vip: presuntinella casa Dalle posizioni e supposizioni assunte da Dagospia, si evince che ci siano dueall’interno della casa. Si tratterebbe proprio delle due New Entry, Samantha De Grenet e Filippo Nardi. A quanto pare, i due avrebbero una nonna in comune, Amalia ...

GrandeFratello : Dayane e Rosalinda VS tutti: le due migliori amiche si trovano sistematicamente in conflitto con la maggior parte d… - lisameyerildra1 : @BonettoRossella Il mkt è la base del commercio ma questo non è commercio bisognerebbe porre attenzione a come eff… - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli piange al GF Vip: “Sono due anni che ho un blocco con le donne…” (VIDEO) - infoitcultura : GF Vip, Pierpaolo si sfoga: “Sono due anni e mezzo che ho un blocco” - infoitcultura : Gf Vip, Malgioglio scopre due concorrenti appartati: la sua reazione -