Genoa-Milan, Pioli: 'Troppi gol presi' (Di giovedì 17 dicembre 2020) 'Un pareggio in una partita complicata su un campo non semplice'. Questo, in sintesi, il commento di Stefano Pioli dopo il 2-2 del suo Milan in casa del Genoa. Il tecnico rossonero non nasconde gli ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 dicembre 2020) 'Un pareggio in una partita complicata su un campo non semplice'. Questo, in sintesi, il commento di Stefanodopo il 2-2 del suoin casa del. Il tecnico rossonero non nasconde gli ...

AntoVitiello : Nonostante le difficoltà della gara con il Genoa (una delle più complicate fin qui), per il #Milan sono 14 partite… - PietroMazzara : Un grande cuore del #Milan nel 2-2 con il Genoa, ma la gara di questa sera ha fatto capire ulteriormente come a gen… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 1-2 Sampdoria Spezia 2-2 Bologna Genoa 2-2 Milan Fiorentina 1-1 Sassuolo Parma 0-0 Cagli… - CinqueNews : Genoa-Milan: rossoneri ancora imbattuti. Ma quanta fatica - carmi_ne : Bodø, Rio Ave, Lille, Verona, Celtic, Parma, Genoa: sette volte il Milan è partito in svantaggio, ha perso solo una… -