David Rossi scoperta clamorosa | il suo cellulare utilizzato dopo la morte | «Inviate mail e cancellate telefonate»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020): qualcuno avrebbeil suoil decesso, quando già il dispositivo era stato posto sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. Una indiscrezione incredibile che getta ulteriori ombre sulla vicenda, archiviata come suicidio, che non ha mai davvero chiarito i misteri sulladel manager Mps deceduto nel marzo 2013. Imminente l’udienza davanti al gip di Genova che deve decidere se archiviare l’inchiesta (ri)aperta nella città ligureche la procura di Siena archiviò il caso come suicidio.svolta: suopost ...