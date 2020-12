Con il Covid mancano anche i candidati per fare Babbo Natale (Di giovedì 17 dicembre 2020) La notizia non è ancora confermata, ma si dice che ci sia una certa carenza a trovare persone disposte a fare Babbo Natale con barba bianca, slitta e renne. Ci si è interrogati sul perché sia difficile trovare persone disposte a vestire i panni di Babbo Natale. Dato che in tutta Europa c'è la preoccupazione per il Covid e dato che il medesimo si orienta principalmente sulle persone anziane, i candidati a Babbo Natale si guarderebbero bene dal correre rischi. Non è un'operazione di facile soluzione perché un Babbo Natale di 30 anni potrebbe provocare la rivolta delle renne che non trainano la slitta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) La notizia non è ancora confermata, ma si dice che ci sia una certa carenza a trovare persone disposte acon barba bianca, slitta e renne. Ci si è interrogati sul perché sia difficile trovare persone disposte a vestire i panni di. Dato che in tutta Europa c'è la preoccupazione per ile dato che il medesimo si orienta principalmente sulle persone anziane, isi guarderebbero bene dal correre rischi. Non è un'operazione di facile soluzione perché undi 30 anni potrebbe provocare la rivolta delle renne che non trainano la slitta.

caritas_milano : Test gratuiti per persone senza dimora La salute è un diritto. Oggi, invece, le persone più emarginate accedono co… - Capezzone : Su @atlanticomag @stefanomagni76: non ha senso il paragone con la Germania - Agenzia_Ansa : #Covid: Wsj, il #vaccino Moderna sembra bloccare la trasmissione già con la prima dose #ANSA - lello977 : @EsercitoCrucian È la prima volta in vita mia che concordo con Parenzo. Avrò il covid? - GPerenne : RT @jimmomo: 'Con le limitazioni Natale più autentico', dice Mattarella, rivelando nella sua essenza più profonda la morale catto-comunista… -