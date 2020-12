Brusaferro: "Stare a casa Natale è la nostra occasione per abbassare la curva dei contagi" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Stare a casa Natale è “la nostra occasione per fermare l’epidemia”. Lo sostiene il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, che in un’intervista a la Repubblica spiega che “il periodo natalizio è un’opportunità molto importante per abbassare ulteriormente la curva dei contagi. L’obiettivo è arrivare a 50 casi per 100 mila abitanti in una settimana, circa 5-6 mila al giorno. Ora siamo poco sotto 200?.“Raggiunta quella soglia - aggiunge - potremo garantire in tutto il Paese il tracciamento sistematico per ciascun nuovo contagiato”. E garantisce: “Stiamo decrescendo costantemente, ma i numeri sono ancora troppo alti. Se riusciamo ad abbassare ancora la curva ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020)è “laper fermare l’epidemia”. Lo sostiene il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio, che in un’intervista a la Repubblica spiega che “il periodo natalizio è un’opportunità molto importante perulteriormente ladei. L’obiettivo è arrivare a 50 casi per 100 mila abitanti in una settimana, circa 5-6 mila al giorno. Ora siamo poco sotto 200?.“Raggiunta quella soglia - aggiunge - potremo garantire in tutto il Paese il tracciamento sistematico per ciascun nuovoato”. E garantisce: “Stiamo decrescendo costantemente, ma i numeri sono ancora troppo alti. Se riusciamo adancora la...

sulsitodisimone : Per fermare il Covid bisogna stare a casa a Natale: lo afferma Brusaferro - lpintus1 : RT @HuffPostItalia: Brusaferro: 'Stare a casa Natale è la nostra occasione per abbassare la curva dei contagi' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Brusaferro: 'Stare a casa Natale è la nostra occasione per abbassare la curva dei contagi' - HuffPostItalia : Brusaferro: 'Stare a casa Natale è la nostra occasione per abbassare la curva dei contagi' - gianfrancomusi2 : RT @FilippoFacci1: TU-SEI-SCEMO. «... direi di portare la mascherina anche dentro casa e di stare a un metro di distanza. Quando si mangia… -