Athletic Bilbao, Inaki Williams come Di Stefano: l'incredibile dato

Domani sera in occasione di Athletic Bilbao-Huesca, Inaki Williams potrebbe giocare la sua 170esima partita di campionato consecutiva. Williams ha giocato la sua prima partita il 20 aprile 2016 e nelle 170 partite disputate da allora per 147 volte è partito titolare. Qualora scendesse in campo, Williams pareggerebbe aggancerebbe Alfredo Di Stefano che fra il 1953 e i 1959 giocò 171 partite di fila in Liga.

