Aphria e Tilray si uniranno creando il più grande produttore di cannabis per vendite

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Mercoledì,Inc. (TSE: APHA) ha annunciato una fusione inversa con il suo concorrente,Inc. (NASDAQ: TLRY), una mossa che stabilirà il piùdiin termini di. La società canadese ha anche affermato che la fusione aiuterà ad espandere la propria presenza nel mercato statunitense che è cresciuto rapidamente negli ultimi anni. Mercoledì, le azionisono aumentate di circa il 30% nel trading pre-mercato. Compresa l’azione dei prezzi, la società con sede a Nanaimo ha ora un prezzo per azione di 7,32 contro 1,83 sterline per azione di marzo.aveva iniziato il 2020 a 12,12 sterline per azione. In confronto, lo scorso anno la società canadese ha registrato una performance in gran parte negativa ...