A Roma pure i cestini sono un caso. Contro la Raggi tutto fa brodo. L'Ama presenta i nuovi raccoglitori di rifiuti. Sul web parte lo sfottò per la forma dei contenitori (Di giovedì 17 dicembre 2020) La sindaca Virginia Raggi ha presentato i nuovi cestini per i rifiuti. A forma di anfora, di ferro, sono la conseguenza di una difficile opera di mediazione con la Questura per motivi di sicurezza, con L'Ama per le necessarie garanzie di praticità di svuotamento e con la Soprintendenza per la tutela paesaggistica del centro storico. Un design moderno e accattivante, futuristico e antico nello stesso tempo come a volte lo sono le opere d'arte. SOLITE POLEMICHE. "I nuovi cestini in ferro sostituiranno nel centro storico quelle orribili buste di plastica trasparenti appese – ha dichiarato la prima cittadina della Capitale -. Dopo l'innalzamento dei livelli di sicurezza antiterrorismo, in tutta Italia, i ...

