Una vita anticipazioni: Marcia non è in Spagna, Felipe e Mauro la troveranno? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 17 dicembre 2020? In onda su Canale 5 alle 14,10 la prima parte dell'episodio 1093 di Acacias 38 con Felipe e Mauro davanti ad Andrade. L'uomo ha indagato sul conto di Mauro e ha scoperto tutto su di lui. Ma questo significa che sta per smascherare i due, o l'ex ispettore è stato bravo a costruirsi in così poco tempo una nuova identità a prova di bomba? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5. Vi ricordiamo che Una vita sarà la sola soap ad andare in pausa durante le feste di Natale ( qui il calendario completo con la programmazione delle soap).

