Un detective per spiare Maradona: il retroscena sul Siviglia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un detective assunto dal Siviglia per spiarlo. Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti e rivelazioni dopo la morte di Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio è ancora sotto shock per l'addio al calciatore più forte di tutti i tempi, sono in corso delle indagini per fare luce sugli ultimi giorni di vita dell'ex Pibe De Oro. Nelle ultime settimane non sono mancati i colpi di scena tra accuse e novità emerse dall'autopsia, la situazione sarà molto più chiara al momento dell'esito di nuovi testi effettuati sul corpo di Maradona. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi di cordoglio, ma anche pesanti accuse: in tanti rimarcano la vita sregolata dell'ex Napoli. Il fratello di Maradona durissimo con Filippo Facci: "vado a prenderlo a casa"

CalcioWeb : Un detective per spiare #Maradona: il retroscena sul #Siviglia - LerriBot : ma io non per fare il tizio che se la sente detective dopo aver visto un film di detective da froci - roxyisnthappy : Tw//morte (?) Comunque hanno trovato quella valigia con i resti di una coppia no? È inquietante, quando dicevo di… - molina_matteo : RT @manuelamar28: Le ricerche del detective invisibile per le cause buone in difesa del bene. #ministorie discrete - ArmsOfANiall_ : Prima di gridare al complotto per qualsiasi cosa, pensateci su se davvero ha senso. Perché chiedere a familiari, co… -