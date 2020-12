Treni a Natale, l’Antitrust indaga: fino a 152 euro per un Milano – Salerno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAumento dei prezzi dei biglietti durante le feste di Natale, è su ciò che sta indagando l’Antitrust che ha trasmesso una richiesta di informazione alle principali compagnie su rotaia d’Italia, Trenitalia e NTV. L’aumento dei prezzi dei biglietti che si registra in alcune giornate del periodo che va dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Lo annuncia una nota dell’Authority. Nello specifico si è rivelato un incremento dei prezzi con maggiormente nel periodo compreso dal 21 dicembre al 6 gennaio del nuovo anno. Entro tre giorni Trenitalia e NTV dovranno comunicare i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali, al fine di fronteggiare il prevedibile incremento della domanda nel periodo in questione, nonché ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAumento dei prezzi dei biglietti durante le feste di, è su ciò che standoche ha trasmesso una richiesta di informazione alle principali compagnie su rotaia d’Italia,talia e NTV. L’aumento dei prezzi dei biglietti che si registra in alcune giornate del periodo che va dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Lo annuncia una nota dell’Authority. Nello specifico si è rivelato un incremento dei prezzi con maggiormente nel periodo compreso dal 21 dicembre al 6 gennaio del nuovo anno. Entro tre giornitalia e NTV dovranno comunicare i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali, al fine di fronteggiare il prevedibile incremento della domanda nel periodo in questione, nonché ...

Agenzia_Ansa : L'aumento dei prezzi dei treni per Natale nel mirino antitrust #ANSA - SkyTG24 : Aumento prezzi treni a Natale: indagine dell'Antitrust - Agenzia_Italia : L'Antitrust ha avviato un' indagine sui prezzi dei treni per Natale - AnnaritaNinni : Aumento prezzo dei treni per le feste di Natale, avviata indagine - - GianvitoPuglies : A Natale aumentate tariffe treni | La Voce News -