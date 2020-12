Traffico Roma del 16-12-2020 ore 09:00 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare il Traffico intenso sta provocando rallentamenti al Traffico del lungo la carreggiata interna Gra Casilina e doppia esterna tra Prenestina e vincolo a 24 rallentamenti che ritroviamo sulla Flaminia da raccordo anulare a via dei Due Ponti disagi poi sulla Salaria code per lavori e Traffico tra l’aeroporto del la tangenziale est tratto dove è presente un restringimento della carreggiata si rallenta sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico tra Salaria e via dei Campi Sportivi Per quanto riguarda il percorso Urbano della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare ilintenso sta provocando rallentamenti aldel lungo la carreggiata interna Gra Casilina e doppia esterna tra Prenestina e vincolo a 24 rallentamenti che ritroviamo sulla Flaminia da raccordo anulare a via dei Due Ponti disagi poi sulla Salaria code per lavori etra l’aeroporto del la tangenziale est tratto dove è presente un restringimento della carreggiata si rallenta sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico tra Salaria e via dei Campi Sportivi Per quanto riguarda il percorso Urbano della ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma del Traffico Roma del 16-12-2020 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Mafia: arrestato in Germania il latitante Antonino Falzone

E' stato arrestato ieri a Heilbronn, in Germania, Antonino Falzone, pluripregiudicato affiliato alla cosca catanese "Santapaola-Ercolano", ricercato da settembre scorso, in esecuzione di un mandato di ...

Spostamenti Natale, shopping e aperitivi: da Milano a Torino e Roma folla nei centri storici

Milano e Torino alle prese con le prime riaperture dopo il cambio di colore con il ritorno degli assembramenti in Centro. Pienone anche a Roma, dove complice la bella giornata, le vie e ...

