The Witcher di Netflix celebra il Witchmas con nuove immagini direttamente dalla seconda stagione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non siamo ancora vicini a conoscere la data della seconda stagione di The Witcher, la serie TV made in Netflix, ma la responsabile della produzione, Lauren S. Hissrich, ha condiviso alcune nuove immagini sulla rispettiva pagina Twitter. Se stavate aspettando un'anteprima dei tre principali protagonisti della serie, ci spiace deludervi. Tuttavia, le immagini rivelano alcuni dettagli delle ambientazioni di The Witcher, incluse spade, medaglioni e stendardi usati come sfondo. "Abbiamo un piccolo regalo per festeggiare il Witchmas con voi" recita il tweet di Netflix. "Un piccolo sguardo al set di The Witcher".

