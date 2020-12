Sophia Popov non invitata al gran finale del LPGA Tour | piovono critiche

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020), vincitrice dell’AIG Women’s British Open non ha ricevuto l’invito alla garadella stagione: il CME Group WorldChampionship. Questo torneo raggruppa le migliori 60 golfiste dell’anno sule, nonostante il successo nel Major conquistato in agosto,non potrà scendere in campo.esclusa per un cavillo Il CME Group WorldChampionship rappresenta il torneo più ricco di tutto il golf femminile: 1.500.000$ alla vincitrice per un totale di 5.000.000$ in montepremi, opportunità che non sarà concessa a. La golfista tedesca prima di vincere in estate il British Open si trovava alla posizione 304 ...