Scopre che il figlio è gay | paga un picchiatore per spezzargli le mani | “Non deve più fare il chirurgo”

Torino, 16 dic – Aveva scoperto che il il figlio, un noto chirurgo, era gay, e aveva deciso di porre fine alla sua carriera professionale assoldando un picchiatore per spezzargli le mani. E' successo a Torino, dove un padre di famiglia decisamente di vecchio stampo era a tal punto disgustato dall'omosessualità del figlio da volerlo massacrare di botte e stroncargli il futuro lavorativo in un colpo solo. Il chirurgo gay salvato dal picchiatore che lo doveva rovinare A salvare il chirurgo è stato proprio il picchiatore «assunto» dal padre, che mosso a compassione ha avvisato il figlio di quello che stava per accadere. La vicenda è finita in tribunale ed è terminata con un patteggiamento di due anni da ...

