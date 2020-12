Mancini: “Come ho rilanciato l’Italia? I giocatori c’erano, bastava cercarli” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Interessante intervista rilasciata da Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ai microfono del quotidiano Il Tirreno oggi in edicola. Diversi i temi affrontati dall'allenatore dell'Italia, tra i tanti il segreto per l'aver riportato i colori azzurri in alto.Mancini: " I giocatori c'erano, bastava cercarli"caption id="attachment 1035135" align="alignnone" width="554" Mancini, getty images/caption"Come vedo il gruppo Italia? Vedo entusiasmo, amicizia, rispetto e coesione, sto lavorando su una base tecnica e caratteriale. Ho trovato subito una buona intesa, mi seguono, c'è entusiasmo per il lavoro che propongo", ha ammesso Mancini. "Quando ho accettato l'incarico di fare il ct, in tanti mi hanno detto 'ma chi te lo fa fare?', l'eliminazione dai ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Interessante intervista rilasciata da Roberto, ct della Nazionale italiana, ai microfono del quotidiano Il Tirreno oggi in edicola. Diversi i temi affrontati dall'allenatore dell'Italia, tra i tanti il segreto per l'aver riportato i colori azzurri in alto.: " Ic'erano,"caption id="attachment 1035135" align="alignnone" width="554", getty images/caption"vedo il gruppo Italia? Vedo entusiasmo, amicizia, rispetto e coesione, sto lavorando su una base tecnica e caratteriale. Ho trovato subito una buona intesa, mi seguono, c'è entusiasmo per il lavoro che propongo", ha ammesso. "Quando ho accettato l'incarico di fare il ct, in tanti mi hanno detto 'ma chi te lo fa fare?', l'eliminazione dai ...

ItaSportPress : Mancini: 'Come ho rilanciato l'Italia? I giocatori c'erano, bastava cercarli' - - tuttoatalanta : Mancini: 'Come ho fatto a rilanciare la Nazionale? I giocatori c'erano, bastava cercarli' - GliEhuilibri : @danielelozzi Considerando l'Atalanta come pressa a bergamo giocano 10/11 quelli di Bologna tranne forse uno tra ma… - strumentiumani : Mancini e Kumbulla possono giocare, buone notizie per Fonseca in vista del Torino. Riposa Karsdorp. Un paio di cam… - siamo_la_Roma : #Fonseca: 'Il #Torino è una squadra forte, la classifica non dimostra il valore reale. #Mancini? E' pronto per gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Come Mancini: "Come ho fatto a rilanciare la Nazionale? I giocatori c'erano, bastava cercarli" TUTTO mercato WEB Fonseca: “Contro il Torino gara difficile, dobbiamo dare il massimo. Mancini è pronto per giocare”

Si sta svolgendo in questi istanti la conferenza stampa di Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro il Torino in programma domani: Una sfida di undici mesi fa non è importante adesso, ora è ...

Mancini: "Paolo Rossi? Ancora non me ne faccio una ragione. E' il simbolo di intere generazioni"

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Tirreno ha parlato anche di Paolo Rossi: "Più passa il tempo e più sono sconvolto. Non sapevo ...

Si sta svolgendo in questi istanti la conferenza stampa di Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro il Torino in programma domani: Una sfida di undici mesi fa non è importante adesso, ora è ...Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Tirreno ha parlato anche di Paolo Rossi: "Più passa il tempo e più sono sconvolto. Non sapevo ...