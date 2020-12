Juventus-Atalanta 1-1 | Freuler risponde a Chiesa

(Di mercoledì 16 dicembre 2020), big match della dodicesima giornata, si è chiuso sul punteggio di 1-1. Entrambe le squadre non si sono risparmiati dimostrando di avere voglia di vincere, con i due portieri protagonisti. Alla rete diha risposto Freluer. Primo tempo La prima occasione più ghiotta è per Morata che, servito da Mckennie, appoggia per Ronaldo che sbaglia, e poi tenta un colpo di tacco senza fortuna. L’si va viva dalle parti di Szczesny al 27?, ma la difesa bianconera alza un muro. Due minuti dopo,sblocca il risultato con un sinistro all’incrocio dei pali. I nerazzurri chiudono il primo tempo in crescendo con due conclusioni di Malinovsky e una di Zapata, sulla quale Szczesny ci mette le gambe. Secondo tempo: La ripresa si apre subito con un’altra ghiotta occasione ...

Gollini il migliore dei nerazzurri e non solo per il rigore parato a Ronaldo. Bene anche i centrali di centrocampo Un gol di Remo Freuler e almeno tra grandi interventi di Pierluigi Gollini permettono ...Juventus e Atalanta hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 12ma giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Un risultato che non aiuta nessuna delle due squadre: i bianconeri agganciano ...