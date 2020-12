Infortunio Mertens | Gattuso conferma «Ha preso una distorsione»

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ha messo tutti in apprensione il bruttoaccorso a Driesnel primo tempo della sfida contro l’Inter. L’attaccante del Napoli si è accasciato dopo un cross. Si è fatto male da solo, alla caviglia che si è subito gonfiata (visibile anche con immagini televisive). Nell’intervallo Sky riportava che si trattasse di unae che il timore fosse quello di un interessamento dei legamenti ma per saperlo saranno necessari ulteriori esami strumentali Nel postpartita il tecnico del Napoliche si tratta di unaalla caviglia e bisognerà attendere i prossimi giorni per capire i tempi di recupero. Probabile chesalti la sfida con la Lazio L'articolo ilNapolista.

capiscerismo : RT @supersonico1986: Infortunio Mertens Rosso a Insigne Gol su rigore Palo di Petagna nel finale Poi fanno le tabelle sul culo del Milan. - BerardiLina : RT @supersonico1986: Infortunio Mertens Rosso a Insigne Gol su rigore Palo di Petagna nel finale Poi fanno le tabelle sul culo del Milan. - luigiscortecci : RT @supersonico1986: Infortunio Mertens Rosso a Insigne Gol su rigore Palo di Petagna nel finale Poi fanno le tabelle sul culo del Milan. - Danielee1899 : RT @supersonico1986: Infortunio Mertens Rosso a Insigne Gol su rigore Palo di Petagna nel finale Poi fanno le tabelle sul culo del Milan. - AndreaEttori : RT @supersonico1986: Infortunio Mertens Rosso a Insigne Gol su rigore Palo di Petagna nel finale Poi fanno le tabelle sul culo del Milan. -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Mertens

Sul proprio profilo Twitter il giornalista-tifoso del Napoli, Carlo Alvino, si lamenta per la sconfitta patita dagli azzurri sul campo dell’Inter. Gli uomini di Gattuso hanno perso di misura per un ca ...Arrabbiatissimo contro l’arbitro Rino Gattuso al termine della gara persa contro l’inter. Soprattutto per l’espulsione di Insigne. Ai microfoni di Sky ha detto. “Non mi sta perdere per un arbitro perm ...