Il brutto risveglio di Giulia De Lellis | “Completamente deformata!” I dettagli

Giulia De Lellis è stata poco bene La celebre influencer Giulia De Lellis non ha avuto un buon risveglio. Pare che non sia stata benissimo ma che adesso la situazione stia migliorando. LA VICENDA Giulia De Lellis è finalmente a casa sua a Milano e nonostante questo piacevole momento, stamattina si è svegliata con una brutta sorpresa. Ha fatto delle Instagram stories chiedendo consiglio ai suoi followers riguardo al fatto che si sia ritrovata col labbro inferiore molto gonfio. Nelle stories ha scritto "Completamente gonfia e deformata!" nel mentre che aveva poggiato del ghiaccio sulla bocca. Oltre al labbro inferiore molto molto gonfio, avevo la lingua gonfia e la gola chiusa, mi sentivo quasi soffocare. Mi sono spaventata ma ho preso ...

