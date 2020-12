Governo: Gori, 'Conte non è a rischio ma ascolti i i sindaci' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - "Conte non è a rischio, la maggioranza e il Governo andranno avanti". Ne è convinto Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, che in un'intervista al quotidiano Il Mattino spiega che, ad ogni modo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte debba ascoltare di più i sindaci. "Dal dibattito di questi giorni è però emersa la necessità di un maggior coinvolgimento rispetto a scelte che si riveleranno decisive per il futuro del Paese", dice Gori. In particolare, "quando si tratterà di tradurre gli indirizzi generali in progetti concreti, auspico che ci sia anche un coinvolgimento degli enti locali". Secondo il sindaco di Bergamo, non sarà una perdita di tempo: "I Comuni hanno già dimostrato ampie capacità organizzative e realizzative. Parlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - "non è a, la maggioranza e ilandranno avanti". Ne è convinto Giorgio, sindaco di Bergamo, che in un'intervista al quotidiano Il Mattino spiega che, ad ogni modo, il presidente del Consiglio Giuseppedebba ascoltare di più i. "Dal dibattito di questi giorni è però emersa la necessità di un maggior coinvolgimento rispetto a scelte che si riveleranno decisive per il futuro del Paese", dice. In particolare, "quando si tratterà di tradurre gli indirizzi generali in progetti concreti, auspico che ci sia anche un coinvolgimento degli enti locali". Secondo il sindaco di Bergamo, non sarà una perdita di tempo: "I Comuni hanno già dimostrato ampie capacità organizzative e realizzative. Parlo ...

