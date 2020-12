‘Gli sfiammati’ | in cinque finiscono in carcere | tre ai domiciliari | i dettagli dell’operazione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiIl 16 dicembre 2020, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale, dott. Luigi Levita, che dispone la custodia cautelare ina carico di 5 persone e gli arrestia carico di 3 persone residenti tra le provincie di Napoli e Salerno, ritenute a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata al compimento di plurimi reati contro la persona e il patrimonio, nonché estorsione, ricettazione e autoriciclaggio. Contestuali perquisizioni personali e locali sono state effettuate, su delega della Procura della Repubblica, a carico di altri 7 indagati in stato di libertà per ...