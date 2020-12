Genoa-Milan, tocca ancora a Rebic: Ibra sempre in fase di recupero (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Genoa-Milan, questa sera ancora Rebic tra i titolari, Ibra resta in fase di recupero, Pioli preferisce non rischiare e conferma il croato Genoa-Milan, questa sera ancora Rebic tra i titolari, Ibra resta in fase di recupero, Pioli preferisce non rischiare e conferma il croato. Per tutte le notizie sul Milan vai su Milannews24 POCHI CAMBI- Come riporta goal.com, la formazione di Pioli non dovrebbe subire grosse modifiche, assente anche Bennacer per infortunio, al suo posto Tonali, mentre al centro della difesa Kalulu, chiamato a dar qualcosa di più dopo la prestazione di parma Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020), questa seratra i titolari,resta indi, Pioli preferisce non rischiare e conferma il croato, questa seratra i titolari,resta indi, Pioli preferisce non rischiare e conferma il croato. Per tutte le notizie sulvai sunews24 POCHI CAMBI- Come riporta goal.com, la formazione di Pioli non dovrebbe subire grosse modifiche, assente anche Bennacer per infortunio, al suo posto Tonali, mentre al centro della difesa Kalulu, chiamato a dar qualcosa di più dopo la prestazione di parma Leggi su Calcionews24.com

Genoa-Milan, probabili formazioni: confermato Kalulu, sorpresa in attacco

Le probabili formazioni delle due contendenti di questa sera, che si sfideranno allo stadio Luigi Ferraris dalle 20:45.

Le probabili formazioni delle due contendenti di questa sera, che si sfideranno allo stadio Luigi Ferraris dalle 20:45.