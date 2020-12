Firenze – Muore uomo di 62 anni dopo una fuga di monossido di carbonio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La tragedia a Firenze. Altre due persone sono rimaste intossicate e ricoverate in ospedale Un uomo di 62 anni è morto per avvelenamento da monossido di carbonio in un edificio in via di Soffiano, a Firenze. Altre due persone, una donna di 59 anni e un 63enne, sono rimaste intossicate e sono state ricoverate in Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La tragedia a. Altre due persone sono rimaste intossicate e ricoverate in ospedale Undi 62è morto per avvelenamento dadiin un edificio in via di Soffiano, a. Altre due persone, una donna di 59e un 63enne, sono rimaste intossicate e sono state ricoverate in

