Firenze: cadaveri nelle valigie a Sollicciano, tutto sul caso e le indagini (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In un campo a Sollicciano vicino Firenze sono state trovate quattro valigie: al loro interno i cadaveri di un uomo e una donna di origini albanesi scomparsi e uccisi nel 2015. Il giallo di Firenze sembra essere arrivato a una svolta: i due cadaveri rinvenuti nelle quattro valigie trovate nel campo di Sollicciano appartengono a un uomo e una moglie di origini albanesi scomparsi e uccisi nel 2015. Riepiloghiamo il caso di Sollicciano, facendo il punto sulle indagini, l'autopsia sui due cadaveri e l'identità delle vittime. Il caso dei due cadaveri nelle quattro valigie Giovedì 10 dicembre Michele, un ...

