Emma Marrone e Gabriele Muccino: l'abbraccio virtuale è offerto da Zalando (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Zalando ha permesso a Emma Marrone di riabbracciare, anche se solo virtualmente, Gabriele Muccino, grazie a una cena e a una nuova pièce scritta e diretta dal regista romano. Emma Marrone e Gabriele Muccino possono finalmente riabbracciarsi, anche se solo virtualmente, grazie a Zalando: per celebrare il Natale 2020 l'azienda tedesca ha offerto una cena con tanto di "mise en place", pensata per far sì che i partecipanti potessero goderne in totale sicurezza e nel comfort della propria casa. La cena, che ha richiesto ben poca arte culinaria, è stata accompagnata da un esclusivo incontro digitale. Il brand ha infatti offerto in anteprima ad un pubblico selezionato di stampa e influencer la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha permesso adi riabbracciare, anche se solo virtualmente,, grazie a una cena e a una nuova pièce scritta e diretta dal regista romano.possono finalmente riabbracciarsi, anche se solo virtualmente, grazie a: per celebrare il Natale 2020 l'azienda tedesca hauna cena con tanto di "mise en place", pensata per far sì che i partecipanti potessero goderne in totale sicurezza e nel comfort della propria casa. La cena, che ha richiesto ben poca arte culinaria, è stata accompagnata da un esclusivo incontro digitale. Il brand ha infattiin anteprima ad un pubblico selezionato di stampa e influencer la ...

itsmel1ssa : @saraxloueh Penso Emma Marrone o Rudy Zerby - GFucci58 : RT @_la_vic_: EMMA MARRONE NON È ATTIVA DA 5 H LA AMMAZZO IO O TUTTI INSIEME? NO LA AMO? - _la_vic_ : EMMA MARRONE NON È ATTIVA DA 5 H LA AMMAZZO IO O TUTTI INSIEME? NO LA AMO? - radiocalabriafm : EMMA MARRONE - CALORE - radiosonar_net : Emma, cantautrice pop rock del panorama musicale italiano, è caratterizzata da una voce di contralto graffiante e r… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone Stefano De Martino torna da Emma Marrone? SoloDonna Emma Marrone e Gabriele Muccino: l'abbraccio virtuale è offerto da Zalando

Zalando ha permesso a Emma Marrone di riabbracciare, anche se solo virtualmente, Gabriele Muccino, grazie a una cena e a una nuova pièce scritta e diretta dal regista romano. Emma Marrone e Gabriele M ...

Matilda De Angelis si mostra su Instagram con l’acne

Zalando ha permesso a Emma Marrone di riabbracciare, anche se solo virtualmente, Gabriele Muccino, grazie a una cena e a una nuova pièce scritta e diretta dal regista romano. Emma Marrone e Gabriele M ... Matilda De Angelis si mostra sui social con l’acne. Il lungo post su Instagram della giovanissima attrice: “Condivido per sentirmi più forte” Da Aurora Ramazzotti a Giulia De Lellis, da Paola Turan ...