Cyberpunk 2077 sta per ricevere la patch 1 05 | ecco le possibili correzioni

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come ormai saprete, il lancio diè stato minato da numerosi problemi tecnici, soprattutto su console old-gen, e CDPR si è già scusata con una lettera pubblica in cui prometteva aggiornamenti ea brevissimo. Nei prossimi 7 giorni è attesa la1.05 che dovrebbe risolvere alcuni dei problemi riscontrati dagli utenti. Il team non ha condiviso i dettagli dell'update, ma su Reddit è comparso il possibile contenuto di questo aggiornamento. Stando a quanto emerso, larisolverà alcuni problemi evidenti su PS4 e Xbox One, migliorerà le prestazioni, il frame rate, i caricamenti e risolverà problemi relativi a crash anomali e alle texture. Leggi altro...