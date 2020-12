Covid, verso un nuovo Dpcm con le misure per Natale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si discute in queste ore sulle misure restrittive per il periodo natalizio, con la proposta di Zaia, governatore del Veneto, che potrebbe avere l'ok da parte del Governo: zona rossa dal 24 dicembre fino al 7 gennaio. Nel frattempo, l'esecutivo pensa a come rendere operative le nuove misure. Probabile un nuovo Dpcm L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si discute in queste ore sullerestrittive per il periodo natalizio, con la proposta di Zaia, governatore del Veneto, che potrebbe avere l'ok da parte del Governo: zona rossa dal 24 dicembre fino al 7 gennaio. Nel frattempo, l'esecutivo pensa a come rendere operative le nuove. Probabile unL'articolo .

