Catania, l'ex ds Bonanno: "L'Inter ci offrì due calciatori per prendere il Papu Gomez" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Arrivato con Montella in panchina, il Papu Gomez a Catania è stato uno dei trascinatori dell'undici etneo per tre anni prima di andare in Ucraina. A Radio Sportiva l'ex direttore sportivo del Catania Giuseppe Bonanno ha parlato della vicenda Papu Gomez, giocatore che conosce molto bene avendolo avuto in rossazzurro. "Penso che l'Atalanta sia una delle migliori società d'Italia a livello organizzativo e culturale: non si dovrebbe mai arrivare allo scontro fra allenatore e calciatore ma spesso ci si arriva perchè magari manca un filtro o chi sposti l'attenzione in quel momento per poi ricucire. Tornare indietro è un po' complicato, non conosco i fatti ma conosco molto bene il Papu e dico che fra tutti i calciatori che ho avuto, di ...

